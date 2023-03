Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat luni ca o explozie observata la Djankoi, in nordul peninsulei Crimeea, a distrus rachete de croaziera rusesti destinate utilizarii de catre flota rusa din Marea Neagra, relateaza Reuters."O explozie in orasul Djankoi din nordul Crimeei ocupate temporar…

- Armata americana a facut publice imaginile cu avioanele rusești care au interceptat drona Reaper deasupra Marii Negre in urma cu doua zile. In imagini se vede cum un avion Suhoi 27 se apropie și trece pe langa drona MQ-9 lasand in urma doua șuvoaie de combustibil. Apoi, același avion sau perechea sa…

- O aeronava americana fara pilot, de tip MQ-9 Reaper, care decolase, de pare, de la Baza Aeriana Campia Turzii, a fost interceptata de doua avioane de lupta ale Rusiei și a cazut in apele Marii Negre, in apropierea peninsulei Crimeea. De-a lungul anului 2022 și acum, in anul 2023, in corelație cu evoluția…

- Ministerul Apararii infirma informațiile potrivit carora spațiul aerian al R. Moldova ar fi fost survolat de rachete de croaziera lansate din Marea Neagra in timpul atacurilor din aceasta dimineața asupra localitaților din Ucraina. Ministerul Apararii a notat ca, in colaborare cu structurile responsabile,…

- Tiruri de rachete rusești au lovit joi dimineața o serie de regiuni ucrainene, inclusiv portul Odesa de la Marea Neagra și Harkov, lasand fara curent electric mai multe zone, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa, Maksym Marchenko, a transmis pe Telegram ca un…

- Guvernatorul din Mykolaiv, Vitaly Kim, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram ca doua rachete au fost reperate deasupra teritoriului Ucrainei, pe fondul unei alerte declarate in intreaga țara de autoritați, scrie Sky News. „Rachete zboara in interiorul teritoriului Ucrainei. Cel puțin doua la…