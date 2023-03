Stiri pe aceeasi tema

- Tiruri de rachete rusești au lovit joi dimineața o serie de regiuni ucrainene, inclusiv portul Odesa de la Marea Neagra și Harkov, lasand fara curent electric mai multe zone, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa, Maksym Marchenko, a transmis pe Telegram ca un…

- Cel putin o persoana a fost ranita luni in regiunea Belgorod, in sudul Rusiei, dupa ce fortele ruse au doborat trei rachete, a declarat guvernatorul regiunii de la granita cu Ucraina, potrivit Reuters. Resturile de rachete cazute la sol au lovit, de asemenea, cateva linii de electricitate din apropierea…

- Doua rachete de croaziera rusesti au patruns vineri in spatiul aerian al Romaniei si al Republicii Moldova inainte de a intra in Ucraina, in timpul atacului masiv rusesc din cursul diminetii, a anuntat comandantul sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, citat de Reuters si de postul de televiziune…

- O persoana si-a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit duminica un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters, citat de Agerpres.ro. „Conform informatiilor actualizate,…

- Guvernatorul din Mykolaiv, Vitaly Kim, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram ca doua rachete au fost reperate deasupra teritoriului Ucrainei, pe fondul unei alerte declarate in intreaga țara de autoritați, scrie Sky News. „Rachete zboara in interiorul teritoriului Ucrainei. Cel puțin doua la…

- Guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, a anuntat luni ca apararea antiaeriana rusa a doborat o drona deasupra orasului-port Sevastopol, in ceea ce el a sugerat ca a fost cea mai recenta tentativa de atac ucrainean asupra portului unde se afla baza Flotei…

- Un atac cu drona ucrainean a avariat o instalatie electrica din sud-vestul regiunii rusesti Briansk, la granita cu Ucraina, intrerupand curentul electric timp de cateva ore, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. "Un atac cu drone ucrainene a avut loc in aceasta dimineata asupra districtului…