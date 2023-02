Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 7:00 - Peskov: Rusia nu va relua discutiile nucleare START pana cand Washingtonul nu va asculta MoscovaRusia nu va relua participarea la tratatul New START de reducere a armelor nucleare cu Statele Unite pana cand Washingtonul nu va asculta pozitia Moscovei, a declarat marti purtatorul de cuvant…

- Forțele ruse au inregistrat caștiguri progresive in estul Ucrainei, arata o analiza publicata marți de Institutul pentru Studiul Razboiului, un think tank american care monitorizeaza razboiul din Ucraina. Tot marți, Vladimir Putin a anunțat vacanța de doua saptamani la șase luni de participare in „operațiunea…

- Washingtonul incearca sa demonizeze Moscova si sa alimenteze criza din Ucraina cu acuzatii de crime rusesti impotriva umanitatii, a declarat duminica ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lira turceasca a atins un nou minim istoric, iar bursele sale s-au prabusit luni, in conditiile in care dezastrul produs de cutremur s-a adaugat presiunilor deja existente pe piata din cauza unui dolar puternic, a riscurilor geopolitice si a datelor referitoare la inflatia din tara, relateaza Reuters.…

- Miercuri, 18 ianuarie, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a comparat acțiunile recente ale Statelor Unite cu cele ale lui Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte, afirmand intr-o serie de declarații delirante pentru un diplomat de rangul sau ca Washingtonul a subjugat Europa pentru a purta un razboi…

- SUA au explicat Moscovei "destul de pe larg" ca nu intentioneaza sa-si trimita specialistii militari in Ucraina in legatura cu transferul sistemelor de aparare antiaeriana Patriot catre Kiev, relateaza agentia rusa TASS, care il citeaza pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Statele Unite au declarat…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a 10 entitați navale rusești din cauza operațiunilor impotriva porturilor ucrainene, a anunțat Departamentul de Stat american, in contextul in care Washingtonul sporește presiunea asupra Moscovei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Reuters. Fii…

- Kremlinul a sustinut joi, 22 decembrie, ca vizita presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski in SUA nu a ilustrat deloc ”dorinta de a asculta Rusia” si ca Washingtonul duce in Ucraina ”un razboi indirect de facto” impotriva Moscovei, relateaza AFP si Agerpres . ”Pana in prezent, putem constata cu regret…