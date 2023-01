Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Inca nu exista o forma clara a componentei ideologice a acestei campanii electorale, deși se presupune ca aceasta se va baza pe tema unitații Rusiei, scrie cotidianul economic Kommersant.Vladimir Putin nu și-a anunțat inca participarea la alegerile prezidențiale din 2024, dar blocul politic de la Kremlin…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Razboi in Ucraina, ziua 319. In ciuda faptului ca Vladimir Putin a declarat o "incetare a focului" de-a lungul liniei de front, trupele rusești au continuat sa efectueze lovituri, susține Ucraina.

- Multe companii au ales sa se retraga din Rusia dupa ce Vladimir Putin a declanșat invazia in Ucraina. Cu toate acestea, din cele 25 de multinaționale austriece, 20 fac in continuare afaceri pe teritoriul rus. Cancelarul Austriei a fost, de asemenea, primul lider occidental care s-a intalnit cu Putin…

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- „Este un subiect al Federației Ruse. Este fixat și definit legal. Nu exista schimbari și nu pot exista schimbari”, a declarat oficialul de la Moscova.Peskov a mai precizat, totodata, ca Kremlinul nu regreta proclamarea anexarii Hersonului și a celorlalte 3 regiuni ucrainene (Donețk, Luhansk și Zaporojie…

- „Este un subiect al Federației Ruse. Este fixat și definit legal. Nu exista schimbari și nu pot exista schimbari”, a declarat oficialul de la Moscova.Peskov a mai precizat, totodata, ca Kremlinul nu regreta proclamarea anexarii Hersonului și a celorlalte 3 regiuni ucrainene (Donețk, Luhansk și Zaporojie…