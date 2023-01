Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de reticența, se pare ca SUA și Germania intenționeaza sa trimita tancuri in Ucraina, o mișcare despre care Kievul spera ca va schimba situația pe campul de lupta, transmite BBC. Oficiali anonimi au fost citați spunand ca cel puțin 30 de vehicule ar putea fi trimise. Cu toate acestea, calendarul…

- Germania va trimite Ucrainei cel puțin o companie de Leopard 2A6,. potrivit publicației germane Der Spiegel. Cancelarul german Olaf Scholz ar fi decis sa trimita tancuri Leopard 2 in Ucraina și sa permita altor țari, precum Polonia, sa faca același lucru. Alți aliați, printre care și cei din Scandinavia,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca guvernul sau așteapta „decizii ferme” din partea liderilor NATO și ai altor țari care se vor reuni vineri pentru a discuta despre creșterea capacitații Ucrainei de a se confrunta cu forțele ruse folosind tancuri moderne, scrie Reuters. Intalnirea…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg declara CNN ca prabusirea unui elicopter la Brovari este o "noua tragedie" in Ucraina, devastata de razboiul rus, relateaza CNN. Ucraina are nevoie de armament avansat suplimentar, a declarat secretarul general al NATO jurnalistei CNN Julia Chatterley la Forumul…