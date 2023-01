Stiri pe aceeasi tema

- Oleksii Arestovici, fostul consilier al lui Volodimir Zeleski, susține ca odata cu eliberarea din funcția oficiala poate vorbi liber și a explicat ca este foarte puțin probabil ca Ucraina sa caștige acest razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intr-un interviu exploziv, la mai puțin de o saptamana de la demisia sa, fostul consilier al lui Zelenski și șef al propagandei de la Kiev anunța catastrofa pentru țara sa, scrie activenews.ro. Alexei Arestovici i-a acordat sambata un amplu interviu lui Iuri Romanenko pentru canalul de You Tube al grupului…

- Rusia a incasat in 2022, din vanzarea petrolului și gazului, cu peste 2,5 trilioane de ruble mai mult decat in 2021. Creșterea de peste 28%, adica circa 36,5 miliarde de dolari, a fost prezentata de ministrul energiei de la Moscova in ultima ședința de guvern.

- UPDATE 5:00 - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronuntat din nou in favoarea furnizarii de mai multe arme grele Ucrainei, inaintea unor noi discutii la Ramstein privind ajutorul militar occidental pentru aceasta tara. UPDATE 4:10 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat,…

- Anunțul a fost facut de Ministerul Rus al Apararii, Serghei Șoigu. Potrivit acestuia, exercițiul a vizat simularea unui atac aerian al unui inamic.Rachetele Zircon zboara cu o viteza de noua ori mai mare decat viteza sunetului și au o raza de acțiune de peste 1.000 km.Serghei Șoigu, a declarat ca Rusia…

- In varful unui deal, șamanii, imbracați in ținuta tradiționala andina, au salutat anul care vine intr-o ceremonie de purificare care a inclus flori, tamaie, un șarpe și fotografii ale președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.„Toate acestea se vor calma. Va veni pacea, liniștea. Asta am vazut",…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat miercuri seara ca Ucraina va decide cum se va incheia razboiul cu Rusia, iar presedintele Volodimir Zelenski a explicat, in conferinta de presa de la Washington, ca o „pace justa” presupune restabilirea integritatii teritoriale. „Presedintele Vladimir Putin…

- De cand a inceput razboiul din Ucraina, vanzarile de antidepresive și consultații le la psihologi au explodat in Rusia. Mulți ruși simt stari de anxietate și sunt din ce in ce mai ingrijorați de conflictul pornit de Putin.