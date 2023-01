Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 319. Luptele continua dupa ce Ucraina a respins apelul președintelui rus Vladimir Putin pentru o incetare temporara a focului pentru Craciunul ortodox, ca un truc cinic.

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Un politician din Sankt Petersburg a cerut, vineri, ca procurorii sa-l ancheteze pe președintele rus Vladimir Putin pentru ca a folosit cuvantul „razboi” pentru a descrie conflictul din Ucraina, acuzandu-l pe șeful Kremlinului ca și-a incalcat propria lege, relateaza Reuters. De luni de zile, Putin…

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Administratia Joseph Biden a dat asigurari, joi seara, ca acordul care a permis eliberarea jucatoarei de baschet Brittney Griner nu modifica angajamentele Statelor Unite fata de Ucraina.

- Rusia se pregatea sa atace Japonia in vara anului 2021, cu cateva luni inainte ca președintele Vladimir Putin sa lanseze o invazie la scara larga in Ucraina, dezvaluie un e-mail cu o scrisoare a unui informator de la Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), potrivit publicației americane…

- In ajunul Summit-ului G20, una dintre țarile intermediare in comunicare atat cu Rusia, cat și cu Ucraina i-a inmanat președintelui rus Vladimir Putin cadrul pentru un posibil „acord” pentru negocieri directe. Pravda noteaza, citand surse din serviciile secrete americane, ca in ajunul summitului G20,…

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.