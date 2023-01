Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 317. Volodimir Zelenski declara ca Rusia cauta un armistițiu pe care sa il foloseasca drept acoperire pentru a opri avansurile fortelor ucrainene in regiunea Donbas.

- „Sentimentul de unitate, de autenticitate, de viata insasi pe care il avem contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia”, a spus Volodimir Zelenski in mesajul sau video transmis sambata noaptea cu ocazia intrarii in Noul An.„Rusii se tem. Puteti simti asta. Si se tem pe buna dreptate, pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca este pregatit sa „negocieze cu toti cei implicati in acest proces solutii acceptabile” in ceea ce priveste razboiul din Ucraina, potrivit agentiei ruse de stiri de stat TASS, citand interviul acordat duminica de Putin televiziunii de stat, relateaza CNN.…

- Razboi in Ucraina, ziua 301. Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului.

- Armata rusa a lovit Hersonul joi "de peste 16 ori", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce orasul, eliberat de fortele guvernamentale pe 11 noiembrie, este supus unui bombardament violent care l-a privat de electricitate.

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Statele Unite ale Americii urmeaza sa anunte un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, pachet de care militarii Kievului au mare nevoie, mai ales in contextul luptelor aprige din estul tarii.

- Voluntarii au livrat luni (31 octombrie) pachete de ajutor locuitorilor unui oraș recent reluat de armata ucraineana din regiunea Donețk, din estul Ucrainei. Drobysheve a vazut lupte grele intre forțele ruse și ucrainene pana cand a fost reluata de ucraineni in urma cu aproximativ o luna. Rusia a folosit…