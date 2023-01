Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Bilantul loviturii ucrainene din seara Anului Nou asupra unei cladiri unde stationau soldati rusi la Makiivka, in estul Ucrainei, a urcat la 89 de morti, a anuntat marti seara Ministerul rus al Apararii"Numarul camarazilor nostri morti a ajuns la 89", a declarat generalul Serghei Sevriukov intr-un comunicat…

- UPDATE 7:00 - In portul Sevastopol de la Marea Neagra au fost raportate mai multe explozii, in noaptea de marți spre miercuri, potrivit Kyiv Independent.Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol, a afirmat ca apararea aeriana a fost activata in Sevastopol de cel puțin doua ori.UPDATE…

- Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile. Ucrainenii au atacat și in Makiivka, unde au distrus cu rachete HIMARS cladirea unei școli in care se adaposteau soldați ruși. Bilanțul victimelor…

- Kievul a declarat luni ca a doborat toate dronele trimise de Rusia intr-un nou val masiv de atacuri ce a avut loc pentru a treia noapte consecutiv - fapt fara precedent, care marcheaza o intensificare a loviturilor asupra Ucrainei, fiind vizate inclusiv tinte civile. In acelasi timp, Ucraina ar fi…

- Fortele ucrainene au lichidat 480 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi de la inceputul razboiului a ajuns la 68.900 - potrivit unui raport publicat, miercuri, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la inceputul invaziei ruse la scara…