- Administratia Volodimir Zelenski nu va accepta pierderi teritoriale in negocierile cu Rusia, a afirmat, luni seara, Serhii Marcenko, ministrul ucrainean de Finante, citat de postul de televiziune CNN.

- Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat miercuri presedintele Vladimir Putin, in contextul sanctiunilor masive care vizeaza sistemul financiar rus din cauza invaziei militare in Ucraina. „Am luat decizia de a implementa o serie de…

- UPDATE 2 Platformele Meta vor permite utilizatorilor Facebook și Instagram din unele țari sa indemne la violența impotriva rușilor și soldaților ruși in contextul invaziei din Ucraina, potrivit unor e-mailuri interne consultate de Reuters, intr-o modificare temporara a politicii companiei. De asemenea,…

- UPDATE 6 Premierul Boris Johnson a reiterat, astazi, intr-un interviu pentru Sky News, temerile oficialilor occidentali ca Putin ar putea folosi arme chimice in Ucraina, dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca planuiește sa le desfașoare pe campul de lupta. „Lucurile pe care le auziți despre armele chimice…

- UPDATE 4 Primarul din Irpin, suburbie din Kiev, spune ca a fost amenințat sa predea orașul: „Sunt surprins ca acești monștri inca nu au ințeles – Irpin nu se preda, Irpin nu poate fi cumparat, Irpin lupta!”. Oleksandr Markushyn, primarul din Irpin, spune ca a respins cererea forțelor ruse de a preda…

- Rusia a anuntat decizia de a inceta temporar confruntarile militare in mai multe orase din Ucraina, incepand de marti dimineata, pentru a permite functionarea culoarelor umanitare. „Federatia Rusa anunta incetarea focului, incepand de marti, de la ora 10.00 (9.00, ora Ucrainei, 9.00, ora Romaniei),…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 11 Ucraina a confirmat astazi ca va trimite o delegatie…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata…