Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 13:22 - Ucraina a desfașurat exerciții militare de pregatire pentru o noua posibila ofensiva rusa la granița cu Belarus. Kievul se teme ca Moscova aduna in aceasta perioada trupe in Belarus, aliatul sau, pentru a ataca nord-vestul Ucrainei. Ultimul episod de acest gen a avut loc in februarie…

- Aproximativ 336.200 de persoane au tranzitat, sambata, punctele de frontiera cu 88.900 de mijloace de transport, dintre acestea 245.600 au iesit din Romania, transmite Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 68.615 de persoane, dintre care 7.874 cetateni ucraineni, in crestere cu circa 3% fata de ziua precedenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in data de 23 decembrie, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 271.900 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca duminica au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 127.031 de persoane, dintre care 7.600 de cetateni ucraineni, in scadere cu circa 15% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 61.088 de persoane, dintre care 7.538 de cetateni ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea in tara a 27 de cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si de asemenea nu s-a permis iesirea a 21 de cetateni romani din diferite motive legale. Fii la curent…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca duminica au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 89.448 de persoane, dintre care 8.058 de cetateni ucraineni, in scadere cu aproape 16% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…