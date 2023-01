Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va anunța astazi ca acorda Ucrainei unui nou pachet major de ajutor militar care conține muniție pentru artilerie. Ucraina transmite ca bombardamentele rușilor au vizat pe orașul Herson, in timp ce forțele sale continua sa reziste atacurilor masive din Bahmut.

- Directorul AIEA, Rafael Grossi, a declarat ca negocierile cu Kiev și Moscova pentru crearea unei zone de siguranța in jurul centralei nucleare Zaporojie continua. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardamentele care afecteaza cea mai mare centrala nucleara din Europa.

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Potrivit serviciilor secrete ucrainene, situația este extrem de tensionata in randul trupelor lui Putin. Unii soldați sunt obligați sa stea in spatele liniei de front și sa impuște posibilii dezertori.Informațiile vin in contextul in care noii recruți se plang pe rețelele de socializare de lipsa echipamentelor,…

- Soldații unitații speciale ucrainene "Hort" susțin ca l-au ucis pe adjunctul șefului mercenarilor Wagner, care lupta pentru Rusia in razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Intreruperile de curent afecteaza patru milioane de ucraineni. SUA acorda un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 275 de milioane de dolari, cuprinzand intre altele proiectile HIMARS cu raza lunga de actiune.

- Operatorul rețelei energetice din Kiev a anunțat o serie de intreruperi de „stabilizare” a energiei in urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Peste un milion de gospodarii au ramas fara electricitate dupa loviturile asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Intre timp, trupele ruse se pregatesc…

- UPDATE 09:42 - Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, vineri seara, ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie.„Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile…