RĂZBOI ÎN UCRAINA, ziua 32. Contraatac al forţelor ucrainiene, armata a recucerit localităţi în apropiere de Mariupol Un contraatac al fortelor ucrainene la 103 kilometri nord-vest de Mariupol a dus la recucerirea a doua sate de la fortele ruse, potrivit administratiei militare regionale Zaporijie, relateaza CNN. „Batalionul de aparare teritoriala din Melitopol, impreuna cu alte unitati ale fortelor de aparare din Zaporijie, au eliberat cu succes satele Poltavka si Malynivka, la est […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 32. Contraatac al fortelor ucrainiene, armata a recucerit localitati in apropiere de Mariupol a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Stiri pe aceeasi tema

