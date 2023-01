Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda armistițiului cerut de Vladimir Putin care, potrivit Moscovei, a intrat in vigoare vineri, au fost raportate tiruri lansate de ambii beligeranți in Bahmut și Kramatorsk. Vineri au fost raportate lovituri de artilerie in orașele ucrainene Bahmut și Kramatorsk, in pofida inceperii teoretice a…

- Anunțul președintelui rus Vladimir Putin ca forțele ruse vor efectua o incetare a focului de 36 de ore intre 6 și 7 ianuarie, cu ocazia Craciunului ortodox rus, este probabil o operațiune de informare menita sa prejudicieze reputația Ucrainei.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret care interzice din februarie 2023 exporturile de petrol și produse petroliere catre țarile care impun un plafon de preț pentru importurile din Rusia.

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: Și-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și ar putea deveni un razboi intre Rusia și NATO, declarația a fost facuta intr-un interviu publicat vineri la postul norvegian NRK. ”Este un razboi teribil in Ucraina. Este,…

- Americanii imping Romania spre razboi, daca analizam la rece ultimele acțiuni dinspre Casa Alba. Cea mai recenta decizie a SUA il va infuria pe Vladimir Putin, care ar putea sa se razbune taman pe țara noastra. Mai exact, SUA vor amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat, luni, pe canalul sau de Telegram , ca productia militara rusa de arme si echipamente este in crestere, relateaza Hotnews . Medvedev, un aliat fidel al lui Vladimir Putin, a reactionat la rapoartele recente ale analistilor occidentali din domeniul…

- Operatorul rețelei energetice din Kiev a anunțat o serie de intreruperi de „stabilizare” a energiei in urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Peste un milion de gospodarii au ramas fara electricitate dupa loviturile asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Intre timp, trupele ruse se pregatesc…