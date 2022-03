Cum îți pune ora de vară sănătatea în pericol

Trecerea la ora de vară în România are loc în noaptea de 26 spre 27 martie 2022. Astfel, ceasul se dă înainte cu oră, iar ora 03:00 devine ora 04:00. Totodată, ziua de 27 martie este și cea mai scurtă zi din an și va avea 23 de ore, în... The post Cum îți pune ora de vară sănătatea în pericol appeared… [citeste mai departe]