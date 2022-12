Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Administratia Vladimir Putin a avertizat, joi seara, ca vor fi "consecinte" daca Statele Unite confirma actiunea "provocatoare" de trimitere a unor sisteme antiaeriene avansate de tip Patriot in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Administratia Vladimir Putin a avertizat, joi seara, ca vor fi "consecinte" daca Statele Unite confirma actiunea "provocatoare" de trimitere a unor sisteme antiaeriene avansate de tip Patriot in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Kremlinul a comunicat miercuri ca sistemele de rachete defensive Patriot, produse de SUA, vor reprezenta obiective legitime ale atacurilor rusesti in Ucraina, daca Statele Unite vor autoriza trimiterea acestora pentru sustinerea Kievului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte