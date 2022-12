Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de aparare aeriana Patriot ar schimba partial situatia tactica din Ucraina, care se afla sub atacurile Rusiei. Astfel de sisteme pot asigura apararea impotriva unor avioane, rachete de croaziera, drone sau rachete chiar de la o mai mare distanta, noteaza DPA.

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 292. Liderii Grupului natiunilor puternic industrializate au afirmat, luni, ca il vor trage la raspundere pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "crimele de razboi" comise in Ucraina si au avertizat ca utilizarea armelor de

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Statele Unite ale Americii urmeaza sa anunte un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, pachet de care militarii Kievului au mare nevoie, mai ales in contextul luptelor aprige din estul tarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 253. SUA a salutat reactivarea Acordului privind exporturile de cereale pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a primit garantii din partea Ucrainei privind demilitarizarea culoarelor de transport.

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, miercuri, ca are ca "prioritate" evitarea unui razboi intre puterile nucleare, dar avertizeaza natiunile occidentale ca incurajarea "provocarilor" in Ucraina in sensul unui conflict direct cu Rusia poate avea consecinte "catastrofale", noteaza mediafax.…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.