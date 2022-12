Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru” in luptele pentru controlul regiunii Donetk, spune președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Punctele-cheie ale conflictului din regiunea industriala Donetk se afla in jurul oraselor Bahmut, Soledar si Avdiivka. Armata ucraineana a transmis…

- Armata ucraineana a lansat un nou atac cu rachete asupra podului Antonovski și traversarea Niprului in Herson, au declarat reporterilor serviciile de urgența din regiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Institutul pentru Studiul Razboiului a spus sambata dimineața ca a inceput retragerea rușilor din vestul regiunii Herson. Forțele rusești intenționeaza probabil sa continue aceasta retragere in urmatoarele cateva saptamani, dar ar putea avea dificultați in a se replia in mod ordonat daca forțele ucrainene…

- Armata rusa a inceput retragerea din regiunea Herson. Forțele lui Putin vor continua, cel mai probabil, sa se retraga in ordine in urmatoarele saptamani, in cazul in care trupele ucrainene ar decide sa atace, conform ultimelor date publicate de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Concomitent,…

- Autoritatile proruse din provinciile ucrainene Lugansk si Herson au sustinut marti ca trupele ruse au franat inaintarea celor ucrainene in unele parti ale frontului, desi mai ales in Herson armata rusa a fost nevoita sa se replieze in fata contraofensivei ucrainene, relateaza agentiile AFP si EFE. Liderul…

- UPDATE Armata ucraineana a anuntat luni eliberarea localitatii Torskoe in regiunea Donetk (est), una dintre cele patru regiuni ocupate care au fost anexate de Rusia, potrivit EFE. Un anunt in acest sens a fost facut la televiziunea publica de purtatorul de cuvant al Grupului operativ est al fortelor…

- Oficialii ruși ar putea incerca sa redefineasca invazia din Ucraina și ocuparea teritoriului ucrainean, care va fi in curand anexat, drept o „operațiune antiterorista”, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare . Șeful administrației de ocupație din Crimeea, Serghei Aksenov,…

- Armata ucraineana a anunțat ca iși concentreaza eforturile in regiunea estica Donbas, dupa ce contraofensiva din Harkov a inregistrat rezultate neașteptate. Un lider separatist din Luhansk a recunoscut ca linia frontului se apropie de aceasta regiune ocupata complet de ruși in iulie. Intre timp, soldații…