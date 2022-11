Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat periferia orașului Zaporojie din sudul Ucrainei in cursul nopții, a declarat vineri pe Telegram Oleksandr Starukh, șeful administrației militare regionale locale, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Locuitorii din capitala ucraineana, Kiev, au fost nevoiti sa stea la coada pentru apa dupa ce rachete rusesti au lovit luni instalatii cheie din intreaga tara, transmite BBC. 80% dintre consumatorii din Kiev au ramas fara apa curenta imediat dupa atacuri, mai precizeaza sursa citata. Primarul orasului,…

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unor martori din oras citati de Reuters si unor jurnalisti ai France Presse, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete, informeaza Agerpres.ro.…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Grupul celor Sapte (G7) natiuni industrializate a condamnat sambata rapirea de catre Rusia a conducerii centralei nucleare Zaporojie si a cerut revenirea imediata a controlului deplin al centralei Ucrainei, informeaza Reuters, citat de Agerpres.ro. „Condamnam rapirile repetate de catre Rusia a conducerii…

- Centrala nucleara Zaporojie, ocupata de Rusia, din sudul Ucrainei, funcționa luni cu generatoare diesel de urgența, dupa ce bombardamentele rusești au intrerupt alimentarea cu energie externa, a declarat compania de stat ucraineana pentru energie nucleara, conform Reuters. Energoatom a declarat ca generatoarele…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de fortele ruse, „a pierdut din nou conexiunea” cu reteaua electrica, a anuntat printr-un comunicat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), ai carei experti se afla la fata locului, potrivit AFP. Ultima linie inca functionala „a fost avariata”,…

- Experții nucleari ai ONU au plecat joi din orașul Zaporojia pentru a vizita centrala nucleara ocupata de Rusia in sudul Ucrainei, pentru a evalua eventualele pagube, chiar daca ambele parți implicate in conflict au raportat noi bombardamente in orașul Enerhodar, aflat in apropiere, scrie Reuters. Condițiile…