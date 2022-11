Stiri pe aceeasi tema

- Atacuri rusești au fost raportate, joi, in mai multe zone din Ucraina, bombardamentele puternice in numeroase regiuni deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a celei mai mari centrale nucleare din Europa, relateaza Reuters. Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei…

- Bombardamente puternice au fost raportate joi in zone extinse din Ucraina, deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a celei mai mari centrale nucleare din Europa, au declarat oficiali ucraineni, citați de Reuters.

- Potrivit primarului Kievului, mai multe drone kamikaze au lovit cladiri din Kiev. Explozii, auzite si in Odesa, luni dimineata. NATO incepe exercițiul de descurajare nucleara "Steadfast Noon", la care participa 14 țari.

- Forțele ucrainene au eliberat, de la inceputul lunii septembrie, peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu ocupat de ruși, a anunțat joi noapte președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau zilnic. Ucraina intenționeaza sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari,…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 178. Vladimir Putin și Emmanuel Macron au convenit asupra necesitații ca o echipa a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie de indata ce acest lucru este posibil, a anunța

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni