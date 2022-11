Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a discutat duminica la telefon cu ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, și cu omologul sau turc, Hulusi Akar, despre conflictul din Ucraina, a anunțat armata rusa intr-un comunicat. In timpul conversației cu omologul sau francez, Serghei Șoigu…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte ”severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. ”Daca tentativele de…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski nu crede ca Vladimir Putin blufeaza cand spune ca Moscova ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare pentru a apara Rusia, a consemnat Reuters și Agerpres . Intr-un discurs televizat, saptamana trecuta, Putin a declarat ca Moscova va folosi ”toate mijloacele disponibile”…

- Noi bombardamente au vizat in ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare ZaporojiE din sud-estul Ucrainei, au anunțat Moscova și Kiev, fiecare parte acuzand-o pe cealalta pentru aceste atacuri. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene ca au bombardat de trei ori zona in care se afla…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat marti operatorul ucrainean Energoatom.