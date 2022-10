Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite vor lua in considerare toate mijloacele de a promova diplomatia in relatia cu Rusia daca observa o deschidere, dar in acest moment Moscova nu da semne de disponibilitate sa se angajeze in discutii semnificative, informeaza Reuters.

- Poliția federala din Germania afirma ca exploziile din conductele Nord Stream de saptamana trecuta au fost cel mai probabil „un act de sabotaj țintit” și a spus ca este probabil ca un actor statal sa fie implicat, relateaza publicația germana der Spiegel care a vazut o scrisoare trimisa de poliție reprezentanților…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marti ca Statele Unite(SUA) si aliatii sai „nu vor recunoaste niciodata” anexarea de catre Rusia de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „Noi si multe alte tari am fost clari. Nu vom recunoaste, nu vom recunoaste niciodata, anexarea unui teritoriu…

- Cine se aseamana se aduna. Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului nord-coreean Kim Jong Un ca cele doua tari isi vor „extinde relatiile bilaterale cuprinzatoare si constructive prin eforturi comune”, a informat luni presa de stat de la Phenian, transmite Reuters. Intr-o scrisoare adresata…

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor rusești obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra…

- Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca „scut nuclear” prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil, scrie Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Washingtonul…