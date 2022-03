Război în Ucraina, ziua 24: Ucraina pierde accesul la mare. Zelenski îl cheamă pe Putin la discuții ”oneste” ​​In cea de-a 24-a zi de razboi, conflictul continua sa escaladeze. La Mariupol, luptele au ajuns in centrul orașului, atat potrivit taberei ucrainene cat și celei rusești. Oamenii care au reușit sa se evacueze de acolo descriu scenele de teroare din oraș, care este asediat de bombe. Președintele Zelenski spune ca, din cauza bombardamentelor, e foarte dificil de stabilit coridoare umanitare la Mariupol și face apel la discuții ”oneste” cu Rusia. Intr-un alt oraș, Mikolaiv, zeci de oameni au fost uciși intr-un atac asupra unei cazarmi ale armatei, potrivit unui parlamentar ucrainean. 07:29 Peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Foștii președinți americani Bill Clinton și George W. Bush și-au exprimat vineri solidaritatea pentru Ucraina depunand buchete de floarea soarelui (simbol național al Ucrainei) in fața unei biserici din Chicago, informeaza Hotnews . Cei doi purtau cocarde in culorile galben și albastru și au depus florile…

- Este posibil ca Rusia sa fi inceput deja al Treilea Razboi Mondial, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru NBC News. Rezultatul invaziei Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu a fost inca decis, dar este posibil ca decizia sa fi deschis calea…

- Invazia ordonata de presedintele rus Vladimir Putin in Ucraina va deveni mai brutala, a atentionat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. „Oricine gandeste logic nu ar face ceea ce face el (Putin), prin urmare vom vedea… brutalitatea lui crescand”, a spus Wallace la postul de radio LBC,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a recunoscut marți, 1 martie, ca trupele sale au inregistrat primele victime in razboiul declanșat in urma cu șase zile de Rusia impotriva Ucrainei: doi morți și șase raniți, relateaza agenția spaniola EFE, citata de Agerpres , și publicația rusa independenta The Moscow…

- Razboiul din Ucraina continua, armata rusa ajungand la portile orasului Herson, in sudul tarii si la nord de Crimeea, a declarat primarul localitații, in noaptea de luni spre marti, informeaza AFP.„La portile Hersonului, armata rusa a instalat puncte de control. Este dificil de spus cum va evolua situatia”,…

- Ursula von der Leyen , Președintele Comisiei Europene spune ca blocul celor 27 de națiuni iși va inchide spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse, va finanța livrarile de arme catre Ucraina și va interzice unele instituții de presa pro-Kremlin ca raspuns la invazia Rusiei, noteaza CBN News. Ursula…

- Curtea Penala Internaționala anunța ca urmarește criza din Ucraina „cu o ingrijorare din ce in ce mai mare”. Astfel, președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea fi acuzat de genocid și crime impotriva umanitații. O catalogare similara au primit naziștii din Germania, dupa al Doilea Razboi Mondial.…

- Zelenski le-a mulțumit rușilor care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva agresiunii militare declanșate de Putin in Ucraina și le-a cerut sa nu renunțe. „Catre cetațenii Federației Ruse care ies sa protesteze: Va vedem. Și asta inseamna ca ne-ați auzit. Inseamna ca ne credeți. Luptați pentru…