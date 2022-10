Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Kremlinul recunoaste luni ”greseli” in timpul mobilizarii a sute de mii de rezervisti cu scopul de a fi trimisi sa lupte in Razboiul rus din Ucraina, in timp ce au loc manifestatii de furie in intreaga Ruisie, iar numerosi rusi fug de mobilizare in strainatate, relateaza AFP. ”Exista cazuri in care…

Kremlinul a declarat ca acordurile dintre Rusia și Turcia nu urmaresc obiectivul de a reduce puterea dolarului.