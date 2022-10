Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Statelor Unite de a trimite ajutor miliar suplimentar Ucrainei reprezinta o amenințare pentru interesele Moscovei și crește riscul unei confruntari militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, dupa anunțul SUA privind un nou pachet cu ajutoare…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina. Rusia concentreaza trupe militare și echipamente in apropierea graniței cu Harkov, in vederea unei posibile ofensive. Serghei Melnik, comandantul garnizoanei militare din Harkov, a declarat pentru Telegraph ca Rusia ataca regulat cu obuze și trimitea drone kamikaze peste granița,…

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat joi Republica Moldova ca amenintarea securitatii trupelor rusesti din regiunea separatista Transnistria risca sa declanseze o confruntare militara cu Moscova.

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Nu se pune problema unui acord de pace pana ce Rusia nu se retrage din Ucraina, declara Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a avut, la Lvov, o intalnire cu secretarul general ONU si presedintele Turciei.

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au