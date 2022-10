Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat vineri lumea intreaga sa condamne pseudo-referendumurile organizate de Moscova, in curs de desfasurare in patru teritorii pe care trupele ruse le-au cucerit in Ucraina de la inceputul invaziei. Concomitent, președintele american Joe Biden a promis…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, in Ucraina, mobilizarea rușilor decretata de Vladimir Putin este perceputa și comparata cu imbracarea unei sperietoare de pasari in uniforma militara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicita ONU sa adopte un plan in cinci puncte pentru pacea in Ucraina. Peste 1.300 de persoane au fost arestate in Rusia, in contextul mitingurilor declanșate impotriva ordinului de mobilizare militara emis miercuri de Vladimir Putin.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut in fata ONU o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand cu fermitate invadarea tarii sale de catre trupele ruse si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special, noteaza AFP. „A fost comisa o crima impotriva Ucrainei si cerem o pedeapsa justa”…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- SUA au respins cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, argumentand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Este ziua a 140-a de la inceputul razboiului din Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca rusii nu au curaj sa recunoasca ca au fost invinsi si lauda artileria moderna folosita impotriva unui depozit de munitii al rusilor.