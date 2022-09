Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- „Condamnam in termeni cat mai fermi posibili planul de a organiza așa-numitele „referendumuri” privind aderarea la Federația Rusa in regiunile ucrainene controlate parțial de armata rusa. Dupa cum a reafirmat Adunarea Generala a ONU in rezoluția sa „Agresiunea impotriva Ucrainei” adoptata la 2 martie…

- Rusia si-ar putea folosi intregul arsenal, inclusiv armamentul nuclear strategic, a transmis joi, intr-o postare pe Telegram, fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, relateaza AFP, conform News.ro . Avertismentul lui Medvedev vine la doua zile dupa ce republicile separatiste Donețk și Luhansk au anunțat…

- Președintele rus Vladimir Putin a dat miercuri instrucțiuni guvernului sau sa efectueze o plata unica de 10.000 de ruble pentru parinții elevilor din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a anunțat Kremlinul, potrivit The Moscow Times și CNN.Parinții copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani din…

- In cazul anexarii teritoriilor ocupate ale Ucrainei, Putin poate declara direct sau indirect ca doctrina rusa, care permite folosirea armelor nucleare pentru apararea teritoriului Federatiei Ruse, se aplica noilor teritorii anexate.