Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters.

- Centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a incaput pe mana unor oameni nepregatiți, iar de mai multe saptamani acolo are loc minarea teritoriului, sunt depozitate muniții și de pe teritoriul acesteia sunt efectuate impușcaturi in direcția orașului Nikopol, declara Mihail Podoleak,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca orice șansa de negocieri va fi inchisa daca Rusia va organiza referendumuri in zonele ocupate și ca cei care ii vor ajuta sa faca asta vor fi trași la raspundere. "Nu vom ceda nimic din ce este al nostru", a afirmat el. Totodata, secretarul general…