Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- UPDATE – ”Alte trei linii de comunicatie au fost afectate anterior in timpul atacurilor teroriste rusesti”, continua Energoatom. Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare este asigurata de centrala termica, conform aceleiasi surse. ”Sunt in curs de desfasurare operatiuni pentru conectarea…

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub controlul armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi operatorul ucrainean Energoatom, informeaza Reuters. „Cele doua reactoarele ale…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice. Surse…

- Așa cum se știe, centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se afla sub control rus inca de la primele operațiuni ale trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei. Vineri, Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc ca au efectuat lovituri in imediata apropiere a unuia dintre reactoarele centralei…

- Zelenski acuza armata rusa ca a creat o alta situatie extrem de riscanta pentru toata Europa, lovind de doua ori centrala nucleara din Zaporojie. Rusia trebuie sa poarte responsabilitatea pentru "actul de teroare", susține președintele ucrainean. Kievul si Moscova s-au acuzat reciproc de lovituri in…