- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste, astazi, Ziua Independentei, fix in aceeasi zi in care se implinesc sase luni de la inceputul razboiului cu Rusia. SUA au avertizat Kievul despre posibile atacuri feroce ale rusilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Cargoul rusesc Zhibek Zholy, despre care Kievul afirma ca transporta cereale ucrainene furate de Rusia, a reintrat in apele teritoriale rusesti dupa ce a parasit coasta Turciei, unde fusese imobilizat incepand de vineri, iar ambasadorul turc la Kiev va fi convocat la MAE ucrainean

- Kievul anuntase anterior ca trupele ruse au fost fortate sa si retraga in graba ceea ce mai ramasese din garnizoana lor in Insula Serpilor, in urma unei operatiuni incununate de succes a fortelor ucrainene.Armata rusa si a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra…

- Forțele rusești bombardeaza orașul de peste o saptamana, ucigand civili și lovind cladiri de apartamente și școli, au declarat autoritațile regionale. Purtatorul de cuvant al serviciilor de urgența din Harkov, Evgeni Vasilenko, a descris scena. „Incendiul a fost stins intr-o ora, lucratorii ministerului…

- Rușii incep administrarea zonelor ocupate in Ucraina. De la masuri administrative (in Kherson se planifica de exemplu deschiderea unor puncte de eliberare simplificata a pașapoartelor rusești sau lansarea unor posturi radio rusești, precum in Berdyansk), pana la cele militare (in Zaporojie urmeaza…