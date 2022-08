Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat, miercuri, destructurarea unei celule teroriste care ar fi la originea recentelor atacuri comise in Crimeea, in timp ce Administratia de la Kiev ameninta cu distrugerea podului care traverseaza Stramtoarea Kerci. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a…

- Seful administratiei militare de stat din regiunea Luhansk, Serhi Haidai, anunta ca Fortele Armate ale Ucrainei au distrus cartierul general al trupelor ruse din Lisiceansk. Rusii isi stabilisera centrul operational intr-o fosta cladire a Serviciului de Securitate al Ucrainei. Potrivit lui Haidai, 100…

- Armata ucraineana a transmis sambata ca a ucis mai mult de 100 de soldati rusi in luptele din sud, inclusiv in regiunea Herson, care este in atentia contraofensivei Kievului in acea parte a tarii si totodata o legatura cheie pe linia de aprovizionare a Mo

- Statul rus supravegheaza familiile soldaților uciși in razboiul din Ucraina, pentru a vedea daca acestea iși exprima public opoziția fața de conflictul in desfașurare, susțin serviciile secrete militare ucrainene, citate de Newsweek . Intr-un raport publicat duminica, 10 iulie, Direcția de informații…

- Autoritațile ucrainene au reținut un oficial guvernamental de rang inalt și un lider din domeniul afacerilor suspectați ca ar face parte dintr-o presupusa rețea de spionaj rusa, a anunțat marți Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters . SBU nu le-a dat numele celor doi suspecți, dar…

- Autoritatile ucrainene au retinut un oficial guvernamental de rang inalt si un director de la Camera de Comerti si Industrie sub acuzatia ca fac parte dintr-o retea de spionaj ruseasca, a anuntat, marti, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters.

- Noi imagini din satelit arata ca un vas rusesc incarcat cu cereale, despre care se crede ca au fost furate din Ucraina, a ajuns in portul sirian Latakia, in a doua sa calatorie din ultimele patru saptamani, relateaza CNN . Noile imagini, furnizate de Maxar Technologies, arata sosirea vasului Matros…

- Autoritatile ucrainene au deschis circa 13.000 de dosare legate de presupuse crime de razboi comise de militari rusi in cursul invaziei in Ucraina, a declarat procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, citata de Reuters si Interfax-Ukraina.