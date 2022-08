Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 167. Ucrainenii anunța ca marți sunt bombardamente intense de-a lungul liniilor de front, dar și lupte grele in diferite regiuni. Fortele rusesti care ocupa centrala atomica de la Zaporojie au transformat complexul intr-o baza mili

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a tras duminca un semnal de alarma privind bombardamentele rusești asupra centralei nucleare Zaporojie, avertizand ca, daca rușii produc ceva “ireparabil”, radiațiile se vor raspandi in lume. “Am vorbit astazi cu presedintele Consiliului European, Charles Michel.…

- Marți, fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters cu referire la Agerpres . „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in Ucraina – n. red.). Va fi pace – in conditiile noastre”, a scris pe…

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

- Liderii desemnați de Moscova in regiunea Herson din sudul Ucrainei vor „cere” o baza militara rusa, a relatat marți presa de stat, in cel mai recent exemplu al controlului tot mai mare al Rusiei asupra teritoriilor ucrainene capturate. Forțele rusești au instalat „administrații militaro-civile” pro-Moscova…

- Vicepremierul rus Marat Khusnullin a spus ca Rusia a ”eliberat” teritoriile respective din Ucraina. El a mai precizat ca centrala nucleara Zaporijie, cea mai mare din Europa tinand cont de capacitate, va furniza energie Rusiei si Ucrainei in cazul in care Kievul plateste livrarile de energie, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i