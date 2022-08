Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) nu a primit inca autorizatia oficiala de acces la inchisoarea Olenivka din zona controlata de trupele ruse in estul Ucrainei, unde zeci de prizonieri de razboi ucraineni au fost ucisi intr-un bombardament efectuat in circumstante neclare si pentru care…

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

