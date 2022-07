Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusești au lovit cladiri civile și un centru cultural din orașul Vinița, in centrul Ucrainei, ucigand cel puțin 23 de persoane – inclusiv trei copii – și ranind alte zeci, in ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit „un act deschis de terorism”. Atacul de la Vinița, departe de liniile…

- Cincisprezece persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ucise sub focul artileriei ruse in regiunea Harkiv (nord-estul Ucrainei), a anuntat marti guvernatorul, relateaza AFP. ”Cincisprezece persoane au murit si 16 au fost ranite. Acestea sunt consecintele teribile ale bombardamentelor rusesti…

- UPDATE O rețea de spionaj a rușilor a fost eliminata in urma unor raiduri ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, anunța Sky News. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține ca a „neutralizat o rețea extinsa de informații FSB” despre care se presupune ca spiona trupele ucrainene și transmitea…

- Aproximativ 800 de civili s-au refugiat intr-o uzina chimica din Severodonetk, in estul Ucrainei, unde se duc lupte inversunate intre fortele ucrainene si trupele ruse de mai multe zile, a afirmat marti avocatul american al magnatului Dmitro Firtas, proprietarul uzinei, potrivit AFP. „Circa 800 de civili…

- Prima tara este China, despre care chiar Pentagonul a sustinut ca a amanat razboiul pana dupa terminarea Olimpiadei de Iarna de la Beijing. Autoritatile maghiare au fost informate in prealabil de catre presedintele rus, Vladimir Putin, cu privire la intentia sa de a lansa o invazie pe scara larga a…

- Rușii planuiau sa doboare un avion de pasageri deasupra Rusiei sau Belarusului și apoi sa acuze armata ucraineana și partenerii internaționali care i-a furnizat armament, a comunicat duminica Serviciul de Securitate al Ucrainei, care a adaugat ca a neutralizat grupul de sabotaj.

- NATO anticipeaza acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals in Republica Moldova, unde sunt deja in curs de derulare incercari de destabilizare, insa nu vede riscuri militare iminente pentru aceasta țara. Este vorba mai degraba de a crea dificultați forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona…

- FSB din Rusia a declarat ca a reținut un grup de neo-naziști care pregatea uciderea jurnalistului Vladimir Soloviov la ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Despre acest lucru a anunțat TASS. "Serviciul Federal de Securitate, in colaborare cu Comitetul de Investigații al Federației Ruse,…