- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina, ziua 115. Președintele rus a facut tot ce a putut pentru a demonstra, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ca țara sa nu a ajuns un paria pe plan global, in urma razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a vorbit despre Ucraina, Uni

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, a declarat Volodimir Zelenski, care a invocat atrocitațile comise de soldații Moscovei. In paralel, ofensiva rusa din estul Ucrainei este in intarziere, susțin oficialii de la Pentagon, care cred ca soldații lui Vladimir Putin…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, dispune de ”spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, transmite AFP. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta…

- Soldati ucraineni urmeaza sa fie antrenati pe teritoriul german pentru a folosi sisteme de artilerie, a anuntat marti ministrul apararii german Christine Lambrecht, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . ”Lucram impreuna cu prietenii nostri americani pentru pregatirea trupelor ucrainene pe teritoriul…