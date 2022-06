Stiri pe aceeasi tema

- Un coridor umanitar se deschide pentru prima data in Severodonetsk, orașul ucrainean care se afla in centrul luptelor din estul Ucrainei, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- UPDATE 2 Rusia someaza trupele ucrainene aflate in uzina chimica Azot din Severodonețk sa depuna armele pana miercuri la ora 08:00, ora Moscovei, dupa ce a anunțat mai devreme ca le va oferi luptatorilor „șansa de a se preda”, scrie BBC. Luptatorilor ucraineni li s-a transmis sa „opreasca rezistența…

- Batalia pentru orașul ucrainean Șievierodonețk este crunta și va determina soarta regiunii Donbas, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce trupele rusești au devastat orașul intr-un asalt menit sa controleze estul Ucrainei, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa preia controlul asupra…

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- Nu exista niciun acord intre Ucraina si Rusia asupra infiintarii unui coridor umanitar care sa permita evacuarea de civili blocati impreuna cu soldati ucraineni in complexul metalurgic asediat Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, a atentionat luni Kievul, informeaza AFP si Reuters cu referire…

- Autoritatile din Ucraina au cerut luni Rusiei sa faciliteze stabilirea unui coridor umanitar pentru civilii care trebuie evacuați din orașul-port asediat Mariupol și unul de la combinatul siderurgic care reprezinta ultima zona semnificativa de rezistența ucraineana din oraș. Situația din orașul-port…

- Rusia a declarat joi ca un coridor umanitar care sa permita evacuarea civililor va fi deschis vineri la Mariupol, orasul-port din sud-estul Ucrainei. "Fortele armate ruse vor redeschide un coridor umanitar de la Mariupol la Zaporojie (220 km spre nord-vest) pe 1 aprilie, de la ora 10.00 dimineata, ora…

- Civilii ucraineni din orasul Herson, aflat in sudul tarii, au reusit sa intoarca din drum doua camioane militare ale rusilor, dupa ce s-au adunat in Piata Svobody pentru a protesta fata de invazia trupelor ruse, noteaza BBC . Imaginile postate online arata cum civilii ucraineni din orașul Herson, situat…