- Atacurile ruse au continuat in mai multe zone ale Ucrainei. Mai multe bombardamenteau avut loc luni asupra orașului Severodonețk din estul Ucrainei, unde au fost raportate mai multe victime, printre care și un jurnalist francez. Soldații ucraineni capturați de forțele ruse dupa asediul asupra uzinei…

- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- „Nu am cuvinte... Nimeni nu a auzit vreo dezmintire sau vreo justificare de la Moscova. Tot ce avem de acolo este liniste. Asta inseamna ca liderii rusi au uitat toate lectiile celui de-al doilea razboi mondial", a spus Volodimir Zelenski, care este evreu, in mesajul video transmis luni seara.„Sau poate…

- Trupele ruse fac eforturi pentru a impune un regim de ocupație in zonele cucerite din sudul Ucrainei, instaland lideri pro-Moscova, vanand disidenții și dezmembrand instituțiile statului ucrainean, spun foști sau actuali primari și localnici ucraineni din regiune, citați de Wall Street Journal . In…

- Rusia a acuzat, marți, Ucraina ca „a pus in scena” noi imagini cu civili morți, in mai multe locații, in scopul de a da vina pe Moscova. Ministerul rus al Apararii a facut aceasta afirmație dupa ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni dure impotriva Moscovei, dupa dezvaluirea…

- Chestiunea „neutralitatii” Ucrainei, unul dintre punctele centrale ale negocierilor cu Rusia pentru incheierea conflictului, este „studiata in profunzime”, a asigurat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat presei ruse independente. Una dintre clauzele negocierilor…

- Șeful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat tarile occidentale sa livreze Kievului „arme ofensive”, un „mijloc de disuasiune” in fata Moscovei, inaintea summit-ului extraordinar NATO consacrat invaziei ruse in Ucraina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata un apel Moscovei, afirmand ca este "timpul" sa discutam despre "pace si securitate", deoarece in caz contrar consecintele pentru Rusia vor fi resimtite mai multe generatii.