Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise luni in regiunea ucraineana Donetk (est) controlata de separatistii prorusi, in ceea ce oficiali ai separatistilor au declarat ca au fost unele dintre cele mai puternice bombardamente ucrainene, relateaza marti Reuters.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise luni in regiunea ucraineana Donetk (est) controlata de separatistii prorusi, in ceea ce oficiali ai separatistilor au declarat ca au fost unele dintre cele mai puternice bombardamente ucrainene, relateaza marti Reuters. Oficiali separatisti si agentiile de presa…

- Toate podurile spre Severodonetsk au fost distruse, anunța guvernatorul local, potrivit Sky News. Distrugerea podurilor aflate pe drumurile catre orașul din estul Ucrainei inseamna ca civilii nu mai pot fi evacuați. Cu toate acestea, guvernatorul local Serhiy Haidai a declarat ca inca se mai poate intra…

- UPDATE 2 Rusia nu va fi capabila sa isi mentina capabilitatile militare, din cauza efectelor economice generate de sanctiunile impuse de Occident, afirma cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Sanctiunile „vor avea efecte foarte, foarte ample, iar economia Rusiei va fi trasa in urma cu cateva decenii”,…

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- UPDATE 2 Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii…

- Doi oameni au fost ucisi in urma bombardarii de catre rusi a unei scoli din satul ucrainean Bilogorivka, dar exista temerea ca circa 60 de persoane prinse sub daramaturi si-ar fi pierdut la randul lor viata, a declarat duminica guvernatorul regiunii Lugansk (est), Serhii Gaidai, transmite Reuters. Gaidai…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…