- Presedintele Maia Sandu s-a intalnit marti, 10 mai, la Chisinau, cu Antonio Guterres, secretarul General al ONU. Oficialii au discutat despre consecintele razboiului din Ucraina pentru Republica Moldova si despre eforturile Chisinaului de a continua, in pofida situatiei de securitate dificile din regiune,…

- Un razboi este o absurditate in secolul al XXI-lea’, a declarat joi secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, la sosirea sa la Borodianka, una dintre localitatile din apropierea Kievului unde ucrainenii ii acuza pe rusi ca au comis abuzuri in timpul perioadei in care…

- Razboiul din Ucraina va continua pana cand „Rusia va decide sa ii puna capat” si cand va exista „posibilitatea semnarii unui acord politic serios”, intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN. „Razboiul…

- Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe șeful ONU, Antonio Guterres, iar discuțiile au avut loc la masa alba, de șase metri, pe care președintele rus o folosește la intalnirile cu liderii care nu ii sunt prieteni. Șeful Națiunilor Unite i-a spus direct lui Putin ca Rusia trebuie sa respecte dreptul…

- Președintele rus Vladimir Putin se intalnește marți, 26 aprilie, cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a venit la Moscova pentru discuții cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Incetarea focului, prioritatea lui Guterres Acesta va fi primul contact al liderului rus cu secretarul…

- Antonio Guterres, cel care este secretarul general al ONU, va vizita Moscova pe 25 aprilie pentru a se intalni cu președintele rus Vladimir Putin. Guterres va avea, de asemenea, o intalnire de lucru și un pranz cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a precizat purtatorul de cuvant. Negocierile…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat sa fie primit in audiența de președintele rus Vladimir Putin la Moscova și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in Ucraina pentru a discuta despre necesitatea urgenta de a aduce pace, potrivit unui purtator de cuvant al ONU, citat de CNN…