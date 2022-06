Război în Ucraina, ziua 105: Zelenski spune că apărarea eroică a Donbasului continuă Luptele intense continua miercuri, ziua 105 a razboiului din Ucraina, pentru controlul orasului Severodonetk, unde Moscova sustine ca a „eliberat" zone rezidentiale, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a laudat apararea „eroica" a acestui oras-cheie din Donbas. Guvernatorul regiunii Luhansk, Serghehi Gaidai, a declarat ca aparatorilor le este greu sa respinga atacurile rusesti in centrul orasului Severodonetk. Severodonetk, Lysychansk si Popasna raman cele mai dificile locuri, a declarat Zelenskiy marti seara tarziu. Moscova a declarat ca trupele sale au avansat si ca a „eliberat" zone… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

