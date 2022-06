Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au fost raportate in jurul capitalei ucrainene Kiev in zorii zilei de duminica, ora locala, transmite CNN. Este ziua cu numarul 102 de razboi. „Cateva explozii in cartierele Darnutskyi și Dniprovskyi din Kiev. Serviciile lucreaza deja la fața locului. Informații mai detaliate mai…

- Serviciile de informații ucrainene sunt in contact cu luptatorii capturați de la oțelaria Azovstal, iar Kievul face tot posibilul pentru a asigura eliberarea lor, a declarat vineri seara ministrul ucrainean de interne Denis Monastirski, citat de Reuter s. Sute de luptatori din batalion Azov se afla…

- Saptamana trecuta, miniștrii NATO s-au intalnit la Bruxelles pentru a discuta cat de departe vor merge cu ajutorul militar pentru Ucraina in timp ce Kievul incearca sa faca fața asaltului trupelor ruse care iși concentreaza acum toate forțele pe regiunile din sudul și estul țarii. Dar, pe masura ce…

- Un acord internațional pentru a garanta securitatea prin activarea unui mecanism similar articolului 5 din tratatul NATO, neutralitatea, posibila integrare in UE și fara baze straine pe teritoriul Ucrainei. Acestea sunt doar cateva dintre cele zece propuneri ale Kievului privind garanțiile de securitate…

- Rusia vrea sa imparta Ucraina dupa „scenariul coreean”, a declarat, duminica, susține Kirilo Budanov, seful serviciilor militare ucrainene de informatii, relateaza agenția France Presse, preluata de News.ro . „Dupa ce a esuat sa cucereasca Kievul si sa rastoarne Guvernul ucranean, Putin isi schimba…

- Forțele ruse s-au deplasat cu aproximativ trei mile mai aproape de Kiev in ultimele 24 de ore, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii, dupa ce ofensiva din vestul Ucrainei sugera o noua direcție in razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…