- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Rusia a respins armistițiul de Paște, dar sperante de pace inca mai exista, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intr-un nou mesaj video publicat azi noapte, liderul de la Kiev a contrazis afirmatiile Kremlinului legate de Mariupol și a spus ca orașul continua sa reziste.

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- "Cred ca faptul ca Rusia este deschisa la dialog fara preconditionari, fara ultimatumuri, fara cereri adresate Ucrainei este deja o victorie pentru Ucraina. In al doilea rand, apreciem toata sustinerea pe care am avut-o din partea prietenilor din lumea intreaga, dar noi luptam, oamenii nostri mor, casele…