- Anuntand amplasarea de arme nucleare in Belarus, aliatul ei in raport cu Ucraina, Rusia reproduce un model folosit de americani in Europa, dar lasa sa planeze multe indoieli asupra intentiilor sale reale. Ca de mai multe ori de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, Vladimir Putin…

- Rusia iși menține poziția privind depozitarea de arme nucleare tactice in țara vecina Belarus, dupa ce liderii occidentali au condamnat planurile președintelui rus Vladimir Putin, catalogandu-se drept „periculoase și iresponsabile”, relateaza CNN . „Evident, o astfel de reacție nu poate afecta planurile…

- Potrivit președintelui rus, aceasta decizie este motivata de intenția Regatului Unit de a trimite muniții cu uraniu imbunatațit in Ucraina. Pentru experți in dosarul ucrainean, anunțul de mai sus al lui Putin reprezinta o etapa in plus in extinderea amenințarii nucleare, evocata tot mai insistent in…

- Vicepresedinta Bulgariei, Iliana Iotova, a indemnat duminica la negocieri intre Rusia si Ucraina, dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca Rusia va desfasura in Belarus arme nucleare tactice, ca reactie la decizia Marii Britanii de a oferi Ucrainei munitii cu uraniu

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- In contextul unui mandat de arestare emis de Curtea Penala Internaționala pentru crime de razboi, Vladimir Putin a organizat o reuniune militara in orașul Rostov-pe-Don și a primit rapoarte de la comandanții militari. Aceste acțiuni vin inaintea vizitei președintelui Chinei, Xi Jinping. STIRIPESURSE.RO…

- Ziua 365 de razboi in Ucraina. La un an de la invazia Rusiei in Ucraina, fostul ministru Cristian Diaconescu explica cum s-a schimbat arhitectura de securitate a Europei dupa ce Vladimir Putin și-a declanșat invazia, dar și cum s-a schimbat rolul Romaniei in aceasta arhitectura.

- Razboi in Ucraina, ziua 319. Luptele continua dupa ce Ucraina a respins apelul președintelui rus Vladimir Putin pentru o incetare temporara a focului pentru Craciunul ortodox, ca un truc cinic.