Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Soldații ruși care au fugit ar fi lasat in urma documente militare cheie care arata ca Vladimir Putin intenționeaza sa puna mana pe toata Ucraina, a declarat miercuri directorul Biroului de Investigații din Ucraina intr-o declarație pe Telegram . Forțele de aparare ucrainene au descoperit documentele…

- UPDATE 3 Fortele armate ruse si-au oprit temporar ofensiva in estul Ucrainei in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat Statul Major al fortelor armate ucrainene, transmite dpa. „In directia Izium, (dusmanul) nu a efectuat nicio operatiune ofensiva”, a transmis Statul Major in ultimul buletin de…

- Razboiul din Ucraina „poate fi incheiat prin discuții directe” intre președinții Ucrainei și al Rusiei, a declarat joi Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski. Mihailo Podoliak a declarat ca așteapta in zilele urmatoare o evaluare despre cum se desfașoara ofensiva…

- Statul general al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca de la inceputul razboiului declanșat de Moscova, Rusia a pierdut 19.500 de militari. Potrivit ultimului bilanț al armatei Ucrainei , de la 24 februarie pana pe 11 aprilie, Rusia pierdut in Ucraina 19.500 de militari, 725 de tancuri, 154 de…

- Oficialul a declarat ca principalul obiectiv al operațiunii este protejarea Rusiei de amenințarea din partea Occidentului, scrie agenția rusa Tass.„Forțele armate ruse vor continua operațiunea militara speciala pana cand obiectivele stabilite vor fi atinse”, a declarat marți Serghei Șoigu, cu o expresie…

- Organizatia Natiunilor Unite a deblocat joi 20 de milioane de dolari pentru ajutor umanitar de urgența destinat Ucrainei, atacata de Rusia, si tarilor vecine, a anuntat secretarul general al organizatiei, Antonio Guterres, care i-a cerut din nou lui Vladimir Putin sa opreasca operațiunea militara și…