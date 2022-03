Stiri pe aceeasi tema

- SUA ar lua in considerare deconectarea Rusiei de la sistemul GPS, fiind cea mai recenta sancțiune vehiculata.Dmitri Rogozin, șeful Roscosmos, a afirmat ca SUA ia in calcul deconectarea Rusiei de la GPS, potrivit Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Teatrul din Mariupol, oraș din sudul Ucrainei, a fost vizat de un atac aerian rusesc. Grav avariata, cladirea adapostește sute de civili. Cuvantul „COPII”, vizibil din cer, era insa scris cu litere uriașe in fața și in spatele cladirii. Autoritațile din Mariupol semnalizasera astfel, in limba rusa,…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Masurile luate de NATO, sub conducerea SUA, au impins tensiunea dintre Rusia și Ucraina pana la un „punct de ruptura”, a declarat miercuri, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. La un briefing de presa zilnic, el a indemnat Statele Unite sa ia in serios preocuparile Chinei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi ''neonazistii'' ucraineni ca folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei și a sustinut ca aceasta se desfasoara ''conform planului'', relateaza agentiile internaționale de presa.

- Intr-o alocutiune tinuta luni seara tarziu, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca in cinci zile, 56 de raiduri de rachete si 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina de catre fortele rusesti, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata Rusiei a asigurat ca civilii pot parasi „liber” Kievul, capitala Ucrainei, acuzand in același timp autoritațile ucrainene ca ii folosesc drept scuturi umane. „Toți civilii din oraș pot parasi liber capitala Ucrainei pe autostrada Kiev-Vasilkov”, la sud-vest de capitala, a declarat la televizor…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat vineri ca tara sa va incepe sa stranga date despre actiunile fortelor armate ruse in timpul invaziei asupra Ucrainei, pentru a le trimite Curtii Penale Internationale (CPI), transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.