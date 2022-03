Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Discuții "lungi și intense" intre reprezentanții Chinei și ai SUA au avut loc la Roma, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Oficialii SUA afirma ca sunt ingrijorați de atitudinea Chinei, de aliniere la poz

- Ministerul Apararii a declarat ca Rusia ar putea incerca sa organizeze un „referendum" in Herson, ca parte a planurilor de a legitima zona ca republica separatista. Mai multe demonstrații au avut loc in ultimele zile in orașele ocupate, scrie Sky News.

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, un institut care are o instalație nucleara langa Harkov a fost lovit. Centrul Ucrainei pentru Comunicații Strategice și Securitate Informaționala (

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite. Astazi

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d