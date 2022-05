RĂZBOI ÎN UCRAINA. Rusia începe asaltul deciziv asupra combinatului siderurgic Azovstal Unitațile armatei ruse au inceput marți, 3 mai, o ofensiva asupra uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol, ultima reduta a rezistenței din acest oraș strategic. Armata rusa și forțele pro-ruse au lansat o ofensiva asupra uzinei Azovstal, ultimul buzunar de rezistența ucraineana din orașul Marioupol, din care civilii au putut fi evacuați in ultimele zile grație […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia incepe asaltul deciziv asupra combinatului siderurgic Azovstal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

