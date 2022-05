Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 74. In timpul conferinței de presa a Organizației Mondiale a Sanatații, care a avut loc sambata la Kiev, oficialii au anunțat ca aduna dovezi pentru posibile crime de razboi comise de Rusia.

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai crancena, iar armata rusa nu se oprește din a bombarda cat mai multe orașe din țara vecina a Romaniei. Rusia este acuzata ca mobilizeaza forțat barbați de pe teritoriile ocupate pentru a-și completa numarul de soldați. Iata care sunt cele mai noi informații…

- Rusia a acuzat Romania ca ar fi trimis soldați romani, in secret, pentru a ajuta Ucraina. Astfel, Ambasada rusa in Africa de Sud a scris un mesaj pe Twitter, acolo unde a transmis ca un grup militar NATO, format din militari romani, ar fi fost trimis la inceputul lunii in Odesa. Mai precis, oficialii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat, luni, convins ca Romania va participa la refacerea tarii sale dupa razboi si a mentionat ca doreste un dialog pentru sustinerea comunitatilor romanesti, respectiv, ucrainene din cele doua tari, informeaza AGERPRES . „Sunt convins ca Romania va…

- Vicepremierul Ucrainei, Olha Stefanishyna, acuza Rusia de un “plan terorist”, cu atacuri venite din aer, dar si pe uscat. Ea susține, intr-un interviu acordat BBC, ca dupa o “rezistenta puternica” din partea armatei ucrainene, a avut loc o “operatiune enorma” a Rusiei impotriva civililor, inclusiv spitale,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 s-a dublat in Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Rusia și Ucraina in ultima saptamana, a avertizat marți biroul european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), potrivit Euronews. „Așa cum era de așteptat, valul Omicron se deplaseaza spre est – 10 state membre…