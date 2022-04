Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești au continuat duminica sa bombardeze ținte din estul Ucrainei, in timp ce Washingtonul spune ca va raspunde cererii Kievului de a primi mai mult ajutor militar prin furnizarea „armelor de care are nevoie” pentru a se apara impotriva Rusiei. Rusia nu a reușit sa cucereasca niciun oraș…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 7 Rusia a reținut cel puțin 4.357 de persoane, duminica, in timpul protestelor…

- In cea de-a opta zi de razboi in Ucraina apar imagini surprinse in orașul Cernihiv (Cernigau), cu un nor uriaș de fum ce invaluie zona unui depozit de petrol. Depozitul din orașul aflat in nordul Ucrainei a fost lovit de obuze in timpul unui atac aerian, joi dimineața, potrivit CNN, care citeaza Serviciului…

- Rusii ataca si obiective radioactive din Ucraina. Obuzele lor au lovit duminica dimineața un depozit cu deșeuri radioactive din zona Kievului. Potrivit primele informații din presa ucraineana, n-ar exista niciun pericol pentru populație. Vestea a fost adusa de Inspectoratul de Stat de Reglementare in…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…

- Fostul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se afla inarmat cu un Kalasnikov si inconjurat de fortele armate pe strazile Kievului, vineri dimineata. Fostul lider al Ucrainei a declarat, pentru CNN, ca ucrainenii sunt gata sa-si apere tara. ”Toata lumea ar trebui sa inteleaga, [presedintele rus]…