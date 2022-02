Stiri pe aceeasi tema

Trupele ucrainiene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un oficial din Ministerul ucrainean al Apararii, citat de Sky News.

Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. UPDATE 5 Guvernul Ucrainei solicita voluntari din mediul hackerilor pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a efectua misiuni…

Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. UPDATE 4 Alarmele antiaeriene au sunat, in aceasta dimineața, in mai multe orașe din Ucraina, printre care capitala Kiev și Liov, aproape de granița…

Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…

Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Presedintele Volodimir Zelenski a ordonat, joi seara, mobilizarea generala in Ucraina, in contextul in care armata ucraineana este implicata in confruntari…

Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil". „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

Rusia iși retrage o parte din trupele de la granița Ucrainei: Exercițiile la scara larga continua insa O parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea…